Diferendos con EU y Canadá por reforma eléctrica no afectará el T-MEC: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los diferendos en materia eléctrica y en la industria automotriz con Estados Unidos y Canadá no afectarán el comercio, porque ni modo que el presidente Joe Biden y el Primer Ministro de Canadá, respectivamente, defiendan lo indefendible.“En el caso de la industria eléctrica, ¿quiénes dicen que México no cumple?, pues los que querían hacer negocios sucios con las llamadas energías limpias; quienes se inconforman por ejemplo con el que no se permita el consumo de maíz transgénico, pues los que no tienen escrúpulos quienes están acostumbrados a vender alimentos dañinos para la salud.“¿Quiénes pueden decir: ‘no estamos de acuerdo con que se prohíban los vareadores?, quienes sólo piensan en el lucro y no en la salud. Claro que siempre habrá esas diferencias, pero el presidente Biden y el primer ministro Trudeau no van a defender eso. No se puede defender lo indefendible”, expresó el Presidente.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que sus adversarios y los opositores quisieran que no fuesen buenas las relaciones con los principales socios comerciales del país y se presentaran conflictos.