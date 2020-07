Difícil, batalla de MORENA en 2021 sin AMLO en la boleta, reconocen Monreal y Delgado

Los líderes de Morena en el Senado, Ricardo Monreal y en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reconocieron que sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta electoral, ni como dirigente partidista, ese partido tendrá una tarea más difícil en las elecciones de 2021.



Por eso reclamaron a la dirigencia morenista unidad interna, dejar pleitos en tribunales atrás, y trabajar ya en la organización con miras a las elecciones del 2021.



Ambos líderes parlamentarios participaron en el mitin virtual de Morena conmemorativo del segundo aniversario de la victoria del 1 de julio de 2018. Ahí, ante el líder provisional Alfonso Ramírez Cuéllar, en emisión que registró al final 68 mil visualizaciones, los legisladores marcaron al ruta que debería seguirse para ir con éxito al proceso del 2021.



Monreal admitió “ganar la mayoría legislativa, así como la mayoría de las entidades federativas y la mayoría de los puestos de elección popular en disputa, es una vocación democrática legítima y una tarea que ahora nos resultará más pesada, porque no estará en las boletas el nombre del Lic. Andrés Manuel López Obrador.



“En la próxima contienda electoral de 2021, actuemos con sobriedad y con prudencia. Nadie tiene asegurada la victoria. No lancemos las campanas al vuelo, y trabajemos” dijo al plantear que hay sana distanciamiento entre partido y gobierno.



Delgado Carrillo, por su parte, pidió a Morena dejar los tribunales y trabajar ya para el 2021, pero “nos necesitamos a todos. El vacío que nos deja Andrés Manuel como dirigente partidista es tan grande que nadie lo puede llenar por sí solo”.



Así, ante la ausencia de López Obrador se requiere unidad “que nos reconozcamos los unos a los otros y nos respetemos, que no descalifiquemos a uno, que no excluyamos a otro, que no haya trampas, nos comprometimos a regenerar la vida pública de nuestro país”.



El llamado a la unidad se dio en el mitin virtual en el que participó Ramírez Cuéllar, el director del Instituto de Formación Política, Rafael Barajas “El Fisgón”, la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, pero en ausencia de Polevnksy , recientemente señalada por una parte de la dirigencia por presuntas irregularidades en la compra de inmuebles del partido.



En ese marco Ramírez Cuéllar advirtió que para 2021 Morena tendrá candidatos definidos no por “el poder del dinero ni la fama efímera”, pues “la militancia está exigiendo que nuestros próximos candidatos sean gentes con solvencia moral”.