Difícil, poder comprobar envenenamientos de mascotas; “es silenciosa”

La encargada del refugio “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez, aseguró que los casos de envenenamiento son la forma más común de matar animales y esta situación se da en todos lados.Entrevistada, dijo que esta forma de asesinar mascotas es muy usada debido a que se hace de manera silenciosa y sin testigos, por lo que no suele hacerse una denuncia ante las autoridades correspondientes y el acto queda impune.Y es que refirió el caso del Barrio de San Miguel en Coatepec, donde vecinos denunciaron hechos de este tipo, pero a través de redes sociales, por lo que exhortó a hacerlo ante la Fiscalía Especializada en Delitos Contra los Animales.“Esto se puede poner la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra los animales, se necesitan testigos, con pruebas. Los casos de envenenamiento son complejos, difíciles, porque es una forma de matarlos muy silenciosa. No es como los agresores que intentan lastimar a algún animal con alguna arma. La gente se da cuenta porque el animal se defiende. En estos casos (envenenamientos) la gente lo hace con comida para los animales”, detalló.Finalmente hizo el llamado a la población a no dejar salir a sus mascotas para evitar que sean envenenados.