Difieren audiencia de 6 expolicías de Orizaba implicados en asesinato de profesionistas

La audiencia intermedia que se llevaría a cabo en el caso de los seis policías de Orizaba implicados en la muerte de Román y Ernesto P. G., fue diferida y la nueva fecha se dará a conocer próximamente, informó el abogado defensor de uno de los elementos, César Augusto Cortés Osorio.



Explicó que la razón para que se difiriera se debe a cuestiones inherentes al proceso que se lleva ya que se tendrán que aclarar algunas situaciones por declaraciones que hizo la abogada de los padres de los dos hermanos.



Mencionó que esto permitirá sanear el proceso para poder continuar con el juicio que se lleva a cabo por esta causa para poder conocer la verdad de los hechos, que es lo que esperan los padres de los dos hermanos como víctimas indirectas y los elementos policiacos involucrados y sus familias.



Indicó que no hay fecha para la próxima audiencia, pero en cuanto se tenga se podrá dar a conocer por cualquiera de las partes.



Mencionó que hay situaciones que la abogada hizo públicas y aunque no constituye una irregularidad sí es algo que debe ser “saneado” para tener un proceso como debe ser.



Cortés Osorio reconoció que éste ha sido largo, pero está en los tiempos que marca la Constitución y el Código Nacional y se debe a que cada parte hace lo que está en su derecho, como en su momento la interposición de amparos, la investigación complementaria que se fijó en un periodo de seis meses y que no se puede acelerar, así como que la audiencia intermedia tiene dos fases, una escrita y otra oral.



Recordó que el Código marca un tiempo para llegar a juicio, sin descartar que se presenten algunos recursos que lo atrasen, como una apelación, pero son derechos que tiene toda persona acusada al hacer uso de medios de defensa y no hay un tiempo límite.