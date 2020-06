Difieren cifras de Fiscalía de Veracruz  y Federación sobre desaparecidos

Datos del Registro Público de Personas Desaparecidas (REPUPEDES), que aparecen en el portal web de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), con una última alta en febrero de este año, indican que existen 3 mil 631 personas desaparecidas (2,877 varones y 754 mujeres), cifra superior a las 2 mil 231 que dio a conocer en enero pasado la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).



La página del REPUPEDES, que se puede consultar en la siguiente liga electrónica: http://gobiernoabierto.fiscaliaveracruz.gob.mx/repupedes.html contiene datos de personas desaparecidas desde el año 2010 y hasta el pasado 20 de febrero, cuando se ingresó la información de una niña de 13 años desaparecida.



En 606 páginas (480 con datos de varones y 126 de mujeres), la FGE presenta datos como el nombre o iniciales de las personas desaparecidas, sus edades, características físicas y la fecha en que se reportaron como extraviados.



Por otra parte, en enero pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer el “Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas” (https://bit.ly/2V5d5vx ), donde detalló que de los años 60, al 31 de diciembre de 2019, con base en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), en el Estado de Veracruz había 2 mil 231 personas desaparecidas.



Entre el listado de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y el de la Secretaría de Gobernación, existe la diferencia de mil 400 personas desaparecidas.



El mismo informe de la CNBP de la SEGOB dio a conocer a principios del año en curso que, Veracruz era el décimo Estado de la República Mexicana en número de personas desaparecidas.



A diferencia de la FGE, que no da a conocer el número de personas localizadas, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas informó en enero pasado que de las 2 mil 231 personas desaparecidas en el Estado de Veracruz desde los años 60, hasta el 31 diciembre de 2019, se habían localizado 668, esto es, el 29.9 por ciento.



Asimismo, la CNBP dio a conocer que en el caso de mujeres desaparecidas en el Estado de Veracruz al 31 de diciembre de 2019, sumaban 572 y que se habían localizado a la misma fecha 375.