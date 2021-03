Difunden módulos de vacunación contra COVID en Veracruz Puerto

El secretario de Salud Roberto Ramos Alor dio a conocer la convocatoria para la población adulta mayor de 60 años y en el caso del municipio de Veracruz, la manera en la que podrán acudir a aplicarse la vacuna contra el COVID-19.El funcionario estatal recordó que deberán llevar credencial del INE, CURP y/o comprobante de domicilio para identificarse; “para ello es muy importante que tengan en cuenta la letra de su primer apellido ya que la jornada de vacunación es por orden alfabético, y deben verificar el módulo al que deben acudir”.Expuso que la alerta se lanza principalmente al municipio de Veracruz para que estén pendientes de la convocatoria, por lo que solicitó a la población estar atentos de la fecha de vacunación que les corresponde.De esta forma, adelantó que durante 10 días la distribución será en el siguiente orden:DÍA 1: A - EDÍA 2: F - JDÍA 3: K - ODÍA 4: P - TDÍA 5: U - ZDÍA 6, 7 y 8, personas que por incapacidad o enfermedad no puedan levantarse de la cama.DÍA 9 y 10, quienes no hayan estado en la ciudad el día que correspondía a la primera letra de su primer apellido.Con este orden, dijo, se busca agilizar el proceso de inoculación y se recomienda ampliamente que de preferencia, el adulto mayor sea acompañado por una sola persona, considerando que en el área COVID sólo entrará el beneficiario.Para finalizar, Ramos Alor recordó que se debe cuidar que los adultos mayores deben comer antes de ir a vacunarse, además no deben suspender su tratamiento médico habitual.