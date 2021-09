El maestro Julio César Flores Prado, director del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana, ha mostrado con su juventud y experiencia que la pandemia, más que un problema, resultó ser una alternativa para todos los integrantes del grupo formado por el maestro Miguel Vélez.“Hemos continuado con el repositorio del programa del maestro Vélez, son varios con los que hemos trabajado, hasta ahora llevamos tres: Raíces, Retablos de Provincia y con la presentación de Contrastes.”“El pasado domingo se subió a la plataforma de YouTube de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana el programa 'Contrastes', donde se presentan precisamente los contrastes, lo religioso y lo pagano; un danzante de Sinaloa y San Miguel; los judíos que hacen lo prohibido o los coras, con movimientos eróticos dentro de sus danzas de Semana Santa. A lo largo del programa se ve el contraste entre una historia y la otra”.“Contrastes” se creó hace más de 25 años por el maestro Miguel Vélez Arceo, con la intención de difundir toda la diversidad de bailes que existen en México. Actualmente, el Ballet Folklórico UV, con la dirección del maestro Julio César Flores Prado, busca rescatar, resaltar y preservar el legado artístico del programa, que incluye las danzas más representativas de los estados de Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Nayarit y Veracruz.“El programa Contrastes tenía alrededor de 15 años de no presentarse con el Ballet Folklórico de la UV, fue una labor ardua, desde recuperar el vestuario, la utilería, así como la escenografía, que a lo largo de los años que estuvo guardada la humedad le afectó.”“El grupo Tlen Huicani, bajo la dirección del doctor Alberto De la Rosa, es el encargado del acompañamiento con música en vivo, la presentación de Contrastes, así se hizo, con acompañamiento en vivo del grupo Tlen Huicani. Los ensayos se realizaron en varios meses, a través de secciones virtuales, con secciones pequeñas de bailarines, en los lugares donde ensayamos siempre tuvimos la sana distancia.”“Por supuesto que hubo reposición, sin embargo, los trajes fueron los menos perjudicados, pues el departamento de producción se encarga de mantenerlos protegidos, del sol, que no se decoloren, para su mantenimiento. Algunos se recuperaron con pequeños remiendos, piezas que ya estaban dañados por la humedad o cucarachas, todo se renovó.”“Todos se ha repuesto de manera aleatoria, de acuerdo con el presupuesto anual, valoramos para lo que nos va a alcanzar, tenemos programas menos dañados, analizamos los que más necesitan reparación, veníamos trabajando con anterioridad Contrastes, por eso no fue gravoso tener todo al día.”“Ahora en lo que pensamos, en nuestros próximos planes, está la reposición de Latinoamérica Es, en la versión del maestro Miguel Vélez, será el cuarto repositorio. Debido a la pandemia nos reincorporamos a clases de técnica, de manera virtual, desde casa, entrenamos, cuando el foco naranja nos lo permitió, repusimos un poco del cuadro de Argentina, Chiapas, Perú, Tarahumara, también el repertorio de América Latina.”“Por el momento, el Ballet Folklórico dela UV no tendrá presentaciones en vivo, es cierto que han surgido muchas invitaciones, nos mantenemos positivos, estamos dispuestos a subir al escenario pero el semáforo no nos lo permite. Para evitar aglomeraciones, recurrimos a las filmaciones, con apoyo de TeleUV.”El Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana y la Dirección General de Difusión Cultural presentaron el estreno del programa "Contrastes", idea original de su fundador el maestro Miguel Vélez Arceo, el cual fue transmitido el pasado domingo 19 de septiembre, a través del Facebook de Difusión Cultural UV y el sitio oficial del Ballet Folklórico Universidad Veracruzana.