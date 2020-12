Dinero para partidos políticos pudo irse a zonas marginadas, lamenta Cuitláhuac

La invalidación del Código Electoral del Estado de Veracruz por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se veía venir tras dar marcha atrás a la Reforma Electoral, comentó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reiteró que a pesar de que ahora no habrá ahorros, las obras planteadas para las zonas marginadas de la entidad se concluirán.Apenas este jueves, los ministros resolvieron invalidar decretos que se habían emitido para el Estado derivados de los cambios en materia electoral.Al respecto, el mandatario estatal lamentó nuevamente que se le quite a Veracruz la posibilidad de redireccionar recursos para obras benéficas para sectores marginados, como son los pueblos indígenas.“Ya lo habíamos comentado, era casi consecuencia de haber echado atrás la reforma constitucional del estado de Veracruz en materia electoral, de todas maneras, nosotros vamos a seguir trabajando, ya lo había dicho, instruido al Secretario de Finanzas que rápidamente se recompusieran los planes, lamentamos que el ahorro pretendido no se vaya a lograr, hubo quienes prefirieron pagar más en partidos políticos que generar un ahorro para destinarlo a obra pública”, dijo.Por lo anterior, García Jiménez reconoció que, si bien al replantear estas acciones el tiempo para llevarlas a cabo se extenderá, aseguró que todas las obras se realizarán en estos cuatro años que restan a su administración.“La obra pública la vamos a continuar, se nos alargan los periodos, pero no importa, tenemos cuatro años más para terminar este plan”, dijo.Y es que con la Reforma Electoral solo este año se planeaba un ahorro de 50 millones de pesos por dinero recortado a partidos políticos, mientras que para 2021 se estimaban más de 466 millones de pesos ahorrados.