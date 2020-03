Diócesis de Córdoba no suspende misas ni celebraciones de Semana Santa

Mientras las Diócesis de Veracruz y Orizaba informaron la suspensión de actividades litúrgicas por la contingencia del COVID-19, el obispo de Córdoba, Eduardo Patiño Leal, dijo que seguirán las celebraciones eucaristícas toda la semana e incluso no cerrarán los templos.Además será en abril cuando determine si habrá o no actividades de Semana Santa.Explicó que estas disposiciones sólo son para marzo mientras atienden las recomendaciones de la Secretaría de Salud, es decir, las misas serán al aire libre y de ser en templo, éste deberá tener ventilación adecuada, las personas a distancia mínima de un metro y los adultos mayores serán dispensados de no asistir, debido a que es el sector más vulnerable.Los párrocos están tomando precauciones usando cubre bocas y a distancia, el saludo de paz se ha dispensado y los ministros dan la comunión en la mano.Monseñor reiteró que aún analizan que harán en Semana Santa para evitar contagios, a pesar de que la Arquidiócesis de Xalapa ya anunció que suspenderá todas celebraciones masivas en dichas fechas