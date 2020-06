Diócesis de Orizaba advierte a feligreses de fraude en redes sociales

Algunas iglesias de la Diócesis han colocado en sus redes sociales avisos urgentes para alertar a la población sobre personas que están pidiendo ayuda, vendiendo números de rifas, argumentando que es para cierto templo, para hacer caridad en época de pandemia pero todo esto es un fraude.



Dentro de los avisos a la feligresía destaca: "Alguien está vendiendo boletos diciendo que es para beneficio de la parroquia pero aquí no hay venta de boletos, si alguien llega vendiendo, tomen una foto y no le compren".



"Desafortunadamente, personas están cometiendo un delito. Pasen la voz y estemos atentos", expresa el mensaje que se ha enviado a los creyentes de la iglesia San Juan de Dios.



Otro de los avisos a la letra dice: "Se informa a toda la comunidad: esta persona está visitando los hogares de distintos municipios para pedir ayuda económica inventando historias de enfermedad, deudas e incluso se presenta como colector de alguna Iglesia o pide ayuda para sacerdotes, lo cual es totalmente falso".



"Si lo has visto o llega a tu domicilio te pedimos nos ayudes a denunciarlo. No te dejes engañar. Como iglesia estamos organizados para ayudar a quienes más lo necesitan, especialmente a través de la Pastoral Social y de Casa de La Misericordia. Pero esta no es la forma de proceder", dicta el mensaje de la Iglesia Catedral San Miguel Arcángel.



Por lo cual, autoridades católicas dijeron que toda persona que esté actuando de esta manera debe ser reportada a la autoridad de la iglesia o en su defecto a la civil. Y es que dijeron que, ante la confusión, hay gente que puede aprovecharse de quien quieren ayudar a la iglesia.