Diócesis de Orizaba condena el asesinato de Isauro Ambrosio Tocohua

El asesinato del ex alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, es una muestra más de la crisis de violencia incontenible que se vive en el Estado, consideró el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez."La violencia no sólo abarca un sector de nuestra sociedad sino a mujeres, niñas, comunicadores y ahora lo vemos también con autoridades civiles y esto lamentablemente demuestra la crisis que se vive en el Estado y que algunos no quieren aceptar la violencia incontenible que se da".Indicó que en este caso como en los demás que ocurren con frecuencia en Veracruz, sea cual sea el móvil de estos actos violentos, siempre preocupa y convulsiona a la sociedad y comunidades."Preocupa a las familias, provoca temor de salir a las calles a muchas familias que se sienten inseguros al caminar en ciertas horas del día, que temen pasar por diferentes lugares o incluso que no tienen la certeza de una seguridad".Añadió que la población en estas fechas manejan dinero parte de su aguinaldo, pero es sabido que les da miedo ir a retirar su recurso o poder hacer compras pues podrían ser asaltados.El sacerdote dijo que ante este panorama violento, la iglesia en primer lugar manifesta la solidaridad con las víctimas, con las comunidades y familias que son alcanzadas por la inseguridad."Sabemos lo que la pérdida de un miembro de la familia significa, sabemos lo que para una comunidad puede también significar la pérdida de quien es su autoridad civil y por eso se manda un saludo solidario y se pide por el eterno descanso de las víctimas".Sin embargo destacó que también se espera que el gobierno genere acciones necesarias para responder a la demanda de mayor seguridad, mejor procuración de justicia, de esclarecimiento de los hechos para dar una certeza de un Estado de Derecho y paz, esta última que es un clamor de la sociedad veracruzana.