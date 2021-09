Diócesis de Orizaba confía en que médicos respetarán juramento a favor de la vida

El vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, dijo que confía en que los médicos son conscientes de la vocación a favor de la vida y de la salud de las personas y de los seres humanos, por eso también se les recuerda que el derecho a proteger la vida lo deben de mantener como parte de su ética profesional."Además que tienen el derecho y están protegidos por el ejercicio de la profesión de conciencia que como profesionales a favor de la salud, no solamente los médicos, sino todos los operadores sanitarios pueden ejercer para no practicar atentados contra la vida, ellos pueden ejercer también este derecho. La ley debe de estar siempre a favor de la vida".Añadió que los médicos normalmente hacen un juramento hipocrático, ética médica o deontológica, pero en cualquier caso siempre prometen procurar y mantener la vida de todo ser humano sin discriminación."En este sentido creemos y y creo que esto es parte de la lógica jurídica y creo que en este sentido ya muchos médicos han manifestado que no se van a dejar imponer algo que atente contra sus propias conciencias como la marca la Constitución Política Federal, nadie puede ser discriminado por sus creencias, en este caso tampoco por el ejercicio de su profesión específicamente si están a favor de la vida".