Diócesis de Orizaba extremará precauciones por COVID-19

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, manifestó su preocupación por el aumento en casos de COVID-19 y pidió a los presbíteros extremar aún más las medidas de prevención para evitar contagios.



Recomendó impartir la comunión en la mano y usar careta y cubrebocas, que las eucaristías sean cortas y que no se hagan misas, sólo exequias para los difuntos.



A través de la circular número 9, el prelado expresó su preocupación por el recrudecimiento de la pandemia en el territorio diocesano, por ello pidió que se sigan observando con todo rigor las medidas de confinamiento y de prevención sanitaria.



Expresó en el documento, que independientemente del color que indique el semáforo sanitario de las autoridades civiles, como iglesia todos sean prudentes y preserven el bien de todos.



"Por tanto, les pido durante este tiempo crítico de la pandemia que para la celebración eucarística extremen las medidas de higiene adecuadas, así como procurar el menor tiempo durante la celebración, misma que se sigue celebrando con un reducido número de fieles, no más de 30 personas".



Exhortó que las oraciones y el prefacio sean rezados, el canto de entrada en su lugar se puede recitar de parte de un lector o del mismo celebrante, que el aleluya puede omitirse.



En la comunión, si no hay canto, la antífona propuesta por el Misal puede ser recitada por los fieles o alguno de ellos, incluso hasta por el mismo sacerdote; en los domingos y fiestas de precepto se debe tener homilía, los demás días por la situación que impera se pide que ésta sea breve y acompañada de un silencio.



También recomendó que los micrófonos se desinfecten y que el celebrante tenga un micrófono exclusivo para él; colocar el Misal Roman desde el principio en un atril cerca del altar y desde ahí presidir; evitar besar el libro de leccionario en la proclamación del evangelio, ni tocarlo puesto que antes ha sido ocupado por el lector.



En cuanto a la preparación de los dones, se sugiere ocupar una credencia cerca del altar para evitar que los vasos sagrados y vinajeras sean tocados por más manos y el sacerdote se atienda por sí mismo; para evitar el contagio mientras se hace la plegaria eucarística, las hostias se cubren con un acrílico en forma de tapa o cubrirla con purificador.



Para distribuir la sagrada comunión ocupar mascarilla, careta de acrílico y portar cubreboca, ya que el comulgante se descubre la cara para recibirla y ésta se da en la mano.



Pidió no celebrar la Eucaristía en los funerales sino sólo exequias y ser prudentes en celebrar una Eucaristía breve.