Diócesis de Orizaba niega que organizara protestas en foro sobre bodas gay

El vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, negó categóricamente que esta Iglesia haya organizado las protestas en el fallido Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación de Orizaba el pasado viernes, tal y como lo aseguró el presidente de la ONG “Todos somos Positivo”, Hugo Badillo.



“Respecto al señalamiento que hace de mi persona Hugo Sánchez Badillo, niego categóricamente haber declarado en el sentido que expresa. Ni la Diócesis ni un servidor fuimos orquestadores de las manifestaciones que se dieron”.



“Lo que expresa, lo atribuyo más a no haber estado presente en la rueda de prensa, donde afirma que yo declaré que la Diócesis había levantado la voz y se había manifestado o, que haya recibido la información de segunda mano”.



Afirmó que periodistas que asistieron a la rueda de prensa pueden comprobar que declaró justo lo contrario a lo que Badillo dice.



“En mi declaración, expresé que en un foro de esa naturaleza debe haber apertura a escuchar las diferentes voces, un diálogo de altura, libres de ideologías, de uno y otro lado, que se busque la verdad y el bien común. También dije que la violencia, verbal o física, no es el camino que se debe seguir en una sociedad democrática y plural”, dijo.



Y es que el pasado domingo, en rueda de prensa ofrecida por diversos colectivos, entre estos los que pertenecen a la comunidad LGBTTTI, Hugo Badillo afirmó que la Diócesis había estado en el foro.



“El día de ayer, el vocero de la Diócesis de Orizaba, el sacerdote Helkyn, dio una entrevista donde se pronuncia y dijo que la Diócesis había levantado la voz y que habían hecho presencia en ese foro”, dijo.



Por su parte, el presbítero apuntó que la Iglesia reconoce que en una sociedad plural y democrática deben existir leyes que regulen las distintas realidades que emergen en el mundo actual.



“Entendemos como ley, la ley justa que promueva el bien común y el desarrollo de la comunidad. Dicho de otro modo, la ley debe ser un ordenamiento de la razón, en vistas al bien común y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado y responsabilidad de la comunidad en el orden legislativo”.



De igual forma, externó en el documento que la Iglesia coincide con los grupos del colectivo en los valores subyacentes por los cuales están luchando y, que incluso, ha promovido durante varios siglos como son: el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, la no discriminación, la libertad de expresión, la no violencia y la búsqueda de leyes justas.



Pero, también que la Iglesia condena todo tipo de violencia, verbal o física, especialmente en tiempos como los que vivimos en nuestro país y Estado, sumergidos en una crisis de inseguridad. Que se reconoce la separación con el Estado, en cuanto que no puede realizar actos de proselitismo a favor o en contra de ningún partido o intervenir como institución en el gobierno de las comunidades, en el orden civil.



“Sin embargo, es también doctrina de la Iglesia que los laicos tienen el derecho y deber de participar en los diferentes ambientes donde puedan promover los valores del cristianismo, como son: el mundo de la empresa, el deporte, el comercio y la política. Los laicos son libres de participar incluso en actividades y organizaciones políticas y prueba de ello es que hay laicos católicos presentes en prácticamente todos los partidos políticos en nuestro país”.



Y agregó que en foros como el citado, deben exponerse argumentos jurídicos libres de teología y, agregaría, de ideologías; donde no se busque imponer una opinión, sino la búsqueda del bien común. Estos foros deben ser la antesala para elaborar leyes que protejan a todos los ciudadanos, favorezcan el desarrollo de nuestras comunidades y expresen los valores de quienes han elegido a los legisladores.



Por lo cual, el vocero diocesano dijo que se hacen votos para que la diputada Mónica Robles Barajas escuche las diversas partes y promueva las reformas con autonomía racional y apertura a las exigencias del Estado, especialmente en las más urgentes como son la seguridad y la salud de los veracruzanos.



“La Iglesia, como lo promueve el Papa Francisco, debe estar abierta a una cultura del encuentro, especialmente en una sociedad plural como la que vivimos. La Iglesia no puede juzgar ni discriminar a nadie. Estamos abiertos a participar en foros donde, a través de laicos formados en los temas específicos, se puedan promover la tolerancia y la justicia para todos. Hoy es tiempo de crear puentes, no muros. Para eso, debe ser el diálogo, abierto a la verdad y sin descalificaciones ni prejuicios”.