Diócesis de Orizaba no considera suspender actividades de Semana Santa

La Diócesis de Orizaba hasta esta tarde no considera que se suspendan las actividades de Semana Santa, pero sí busca reforzar medidas de prevención ante la presencia de COVID-19 en el país.



En rueda de prensa el vocero diocesano, el presbítero Helkyn Enríquez Báez, dijo que el obispo Eduardo Cervantes Merino, por medio de un comunicado, pidió que estén atentos los fieles a la información de la Comisión Litúrgica Diocesana, así como reforzar la oración y seguir las instrucciones de las autoridades de Salud.



También invita el prelado que se consideren recomendaciones como mantener hábitos de higiene entre los que destacan: lavado de manos con jabón, gel antibacterial, invitar a las personas vulnerables como ancianos niños o que tengan algún padecimiento respiratorio a quedarse en casa y participar de la misa a través de la televisión, la radio o las redes sociales.



De igual forma el saludo de la paz que no sea de mano, evitar el saludo físico antes y después de las celebraciones, conservar las medidas de higiene adecuadas haciendo uso, si es necesario, del cubrebocas.



Asimismo, exhortó Cervantes Merino a los sacerdotes a observar las medidas sanitarias adecuadas a quienes visitan a los enfermos en casa y hospitales para evitar ser contagiados o ser transmisores del virus.



Pidió que quien presente un síntoma, acuda de manera inmediata al Sector Salud.



Finalmente, Enríquez Báez destacó que ahora son las medidas preventivas más intensificadas y agregó que quien tenga síntomas de enfermedades respiratorias mejor es que se quede en casa.



"Están dispensados, aunque sea domingo no están obligados a acudir a misa si tienen padecimiento en prevención de su salud y de contagio a hermanos de la comunidad", concluyó.