Diócesis de Orizaba pide a curas entregar comunión en mano y no en la boca

Debido a la presencia de dos casos de coronavirus en México, iglesias de la zona comenzarían a aplicar acciones de prevención, suspendiendo el saludo de mano y beso, así como ahora se entregará la comunión en la mano del fiel y no en la boca.



De acuerdo a autoridades de la Diócesis de Orizaba, se ha pedido a obispos y sacerdotes que soliciten a sus feligreses que en las celebraciones religiosas se suspenda el saludo de mano con contacto físico, al menos durante la contingencia, aunque esto no elimina el rito del saludo de la paz, sino solamente, que en el mismo se evite el contacto directo interpersonal y se pueda sustituir con una reverencia o un signo de voz.



También dijeron que la iglesia pide a los fieles que ante esta realidad que está padeciendo el mundo, se le dé la seriedad que esto merece, de paso estén atentos para prevenir y de darse el caso, enfrentar esta enfermedad, siguiendo las medidas recomendadas por la Dirección General de Promoción de la Salud.



También se invitará a la gente que haga caso a la recomendación de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento, de esta manera cuando estornuden efectúen el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.



Otra encomienda es no tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte y centros de reunión, por citar.



Finalmente, piden quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas, como fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal y no medicarse.