Diócesis de Orizaba pide a funcionarios responsabilidad ante casos de COVID-19 

El vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, dijo que si hay funcionarios que convivieron con otro que salió positivo a COVID-19, deben asumir la responsabilidad de consultar a los médicos para definir su situación de cuarentena.



"Hay especialistas y médicos que pueden indicar en qué condiciones algunos se deben de resguardar y otros no. Normalmente esto va indicado para los que tuvieron un amplio contacto, cercanía con la persona que resulta con un test positivo. Entonces ahí se debe apelar a la responsabilidad de que consulten a los médicos o especialistas sobre la conveniencia o no de guardar un periodo de cuarentena".



Y es que recientemente el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, confirmó dar positivo a COVID-19. No obstante, el pasado 14 de julio estuvo en la reunión de seguridad con el Gobernador y otros altos funcionarios.



En referencia a la desinfección y limpieza de las iglesias, dijo Enríquez que se realiza en las parroquias, esto de acuerdo a sus recursos. Aunque recordó que no se están teniendo las celebraciones ordinarias con asistencia normal de fieles, sino con un número reducido y alguna asistencia significativa y esto será en tanto no pasa el semáforo rojo.



"No podemos decir que es regreso a la normalidad porque esto lo indicará el señor Obispo, entonces una nueva normalidad pastoral no la ha determinado el obispo".