Diócesis de Orizaba pide a políticos dejar de lucrar con “hermanos indígenas y pobres”

El vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez expresó que “ojalá” los políticos ya no sigan usando a los “hermanos indígenas y pobres” en tiempos electorales para después olvidarse de ellos, esto tras ser entrevistado sobre la protesta que realizan los pobladores de Soledad Atzompa en Xalapa."Esperaríamos, como dice el Papa Francisco, que los pobres, nuestros hermanos indígenas, los que están marginados sean reconocidos en primer lugar en su dignidad, en su derecho a mantener sus costumbres, su lengua, su cultura y luego que no sean utilizados en tiempos electorales que es cuando parece que algunos voltean a verlos. Quisiéramos que se les reconozca constantemente para generar las oportunidades de desarrollo integral para todos".Y es que este sábado un promedio de 200 habitantes del municipio de Soledad Atzompa, llegaron a la Capital del Estado para una reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y pedir que se terminen obras inconclusas así como que atiendan necesidades en diferentes sectores como es salud y educación.En este sentido el sacerdote, indicó que con preocupación se percibe que este tipo de comunidades muchas veces no se les promueven y reconoce. "No se generan circunstancias entre estructura para que ellos puedan desarrollar su actividad agraria, ganadera, artesanal, dependiendo el tipo de comunidad y tampoco la infraestructura para que ellos puedan distribuir o sacar sus productos o servicios de sus comunidades".Asimismo apuntó que no se genera muchas veces la infraestructura educativa para que los niños y jóvenes estudien, ni la infraestructura de salud y todo eso repercute negativamente en el desarrollo de estas comunidades.