Diócesis de Orizaba pide completar vacuna antiCOVID al personal de Salud

En México la segunda dosis de la vacuna AntiCovid debe recibirse de manera oportuna y en el tiempo que se indica para que no pierda la efectividad, indicó el vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, al ser cuestionado sobre las dudas que tiene el personal médico de diversos hospitales, en referencia a que no han recibido la segunda aplicación.



"Como lo hemos dicho en otras ocasiones, creemos que se debe privilegiar a quienes están en la primera línea de batalla que son los agentes sanitarios de hospitales públicos y privados; se debe atender pronto, especialmente en este momento que esperan la segunda dosis, para que se esté en el tiempo en que se debe aplicar".



Recordó que esta semana muchos fueron testigos de que el Papa Francisco recibió la segunda dosis de la vacuna, porque hay un tiempo específico donde se debe de suministrar la segunda dosis.



"Esperamos que sea de modo oportuno para que no pierda la efectividad la vacuna, también sabemos que por el momento es impredecible y desconocido el efecto que tiene la vacuna, por ello se debe de seguir con el protocolo de vacunación".



De igual forma se le cuestionó su opinión en referencia a la investigación iniciada en el IMSS, luego de que en días pasados el hospital de Orizaba se quedó sin el abasto suficiente de oxígeno y consideró el presbítero que en una posible búsqueda de evitar corrupción, se ha querido controlar todo y en este momento de emergencia sanitaria por la pandemia no se tiene la capacidad de suministrar ni de proveer de manera urgente.



"Creemos que en estos momentos con una supervisión adecuada podría evitarse el desvío de recursos, pero también se tiene que recurrir a otros proveedores, subsidiarios o de algún modo tratar de resolver este problema que afecta a todos, no sólo al enfermo y su subsistencia, sino que estresa más a los médicos porque no pueden suministrar la terapia que conviene".



Finalmente comentó que en este momento se debe privilegiar el estado de urgencia para satisfacer esa necesidad vital del oxígeno, que es un medio de soporte para que las personas puedan sobrevivir.