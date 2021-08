Diócesis de Orizaba pide considerar COVID entre niños ante regreso a clases

El regreso a clases no solamente debe hacerse por decreto, sino con inteligencia, discernimiento y sensibilidad para no exponer a nadie, expresó el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez.



El sacerdote apuntó que en estos días en distintos hospitales ya sea de la Ciudad de México y entidades, se han tenido noticias de la saturación de los nosocomios, respecto a la atención de la población infantil que está padeciendo COVID-19.



"Este es un dato que nos hace pensar en primer lugar las consecuencias que se han tenido de no cuidar a estos pequeños, en esta época de vacaciones, por otro lado nos sirve para ponderar y discernir el regreso a clases".



Añadió que hay distintos actores no solamente la autoridad educativa, los que deben de pensar también en la experiencia que tienen los maestros, en la sensibilidad que tienen los padres de familia.



"También se debe considerar la realidad en que están las escuelas y las aulas para albergar y recibir a los niños en condiciones de pandemia. Además en el estado de vacunación de jóvenes, adolescentes y niños. Son distintos actores que se deben de ponderar y discernir".