Diócesis de Orizaba pide no fomentar morbo con casos de feminicidios

El vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, pidió a la población ser responsable y no fomentar el morbo, esto en relación con el caso de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada y desollada por su pareja y las imágenes difundidas en redes sociales.



Señaló que ese tipo de situaciones solo deshumanizan y violentan aún más las situaciones que se viven.



Consideró que aquí cabe hacer un llamado a ser cuidadosos de la información que difundimos, no ser difusores de la violencia compartiendo imágenes como el caso de esta noticia.



Indicó que si lo que se desea es generar conciencia se deben aplicar otro tipo de estrategias, pero no imágenes como las que se dieron a conocer.



En otro tema, al hablar sobre el amparo promovido por padres de niños enfermos de cáncer en la zona ante la falta de medicamentos oncológicos, reconoció que los padres están ejerciendo su derecho ante el riesgo que representa el que un paciente no recibe su tratamiento de forma oportuna.



Reconoció la labor que realizan las asociaciones civiles para ayudar, pero la responsabilidad es de las instituciones de salud.