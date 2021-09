Diócesis de Orizaba pide vacunar a niños contra COVID

El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, expresó que es importante que la vacunación de los niños sean posible y favorecida por medio de las autoridades sanitarias, pues debe haber una garantía para toda la comunidad escolar al regresar a las aulas.



"Por eso también es necesario que se involucren los padres de familia para crear el hábito en los niños, dándoles también ejemplo de cómo se deben de practicar las medidas de prevención. Los sistemas híbridos también tienen que ser evaluados para cuidar la salud física y emocional de los niños sin dejar atrás los docentes".



Añadió que la pandemia no han sido superada, incluso ya se empiezan a anunciar la cuarta ola, para lo cual debemos estar preparados.



"Es cierto que el regreso a clases no solamente en nuestro país, sino en otras naciones se está dando con los riesgos que esto implica, con los desafíos, con las limitantes.



“Pero por eso los obispos han hablado de un discernimiento que involucren no solamente quienes participan dentro de la escuela como son los profesores y los alumnos y el personal sino también con los padres de familia, para crear el ambiente necesario para este regreso responsable a las aulas donde se proteja la salud de los docentes, de los niños, sus familias".



El presbitero indicó que en este cuadro complejo de la pandemia siempre hay que ir evaluando los distintos factores que están en juego, pero valorando y promoviendo lo que es la salud de todos los que están involucrados en los actos académicos, para cuidar siempre la integridad y la vida de todos.