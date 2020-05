Diócesis de Orizaba plantea tres fases para la reactivación de la actividad religiosa

En razón de la reapertura al culto religioso en tiempo de pandemia, el obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, planteó tres fases de reactivación, dejando en claro que por ahora los templos siguen abiertos para favorecer la oración personal, la Eucaristía será de modo privado, las reuniones de grupos, asociaciones y movimientos siguen suspendidas, pero también pidió estar atentos al semáforo de la Secretaría de Salud.



A través del circular número 7, el prelado expuso que para la Diócesis en la fase uno se siguen con templos abiertos para la oración, pero se debe usar el cubrebocas, guardar la sana distancia y usar gel o desinfectantes; para el precepto dominical sigue vigente la dispensa de los fieles durante la epidemia sobre todo de las personas más vulnerables.



La circular indica que para la eucaristía dominical con fieles en el templo, se haga a puerta cerrada, no superando los 60 minutos, a juicio del párroco con el auxilio del Consejo Parroquial inviten de manera rotativa a fieles asiduos no rebasando la tercera parte de la capacidad del templo y que la gente use el cubrebocas, poniendo distancia de un metro y medio entre una y otra a excepción de los niños que asistan con papá o mamá, de igual forma se pide que se marque con etiqueta de color el lugar donde puedan tomar asiento los fieles y al retiro de estos se debe sanitizar todo.



Como parte de la fase 2 las fiestas patronales siguen suspendidas, así como las reuniones de grupos, asociaciones y movimientos, sin embargo, de acuerdo a la actualización semanal que indique el semáforo de la Secretaría de Salud para los municipios que comprende la Diócesis, se podrán ir reactivando gradualmente las actividades observando estrictamente las medidas de sanitización de las personas, inmuebles y distanciamiento social.



En la fase 3, para emprender con normalidad la vida pastoral ordinaria de la Diócesis, pidió el obispo estar atentos a las disposiciones del semáforo de la Secretaría de Salud y que se colabore en lo que vayan indicando las autoridades.



"Les pido que con el apoyo de los consejos parroquiales se vaya diseñando un plan parroquial para la celebración de misas con control de asistentes, así como tener presentes las sugerencias para informar con claridad el regreso gradual a las celebraciones y a la vida ordinaria parroquial y de acuerdo a la evolución del contagio y las indicaciones del semáforo de la Secretaría de Salud tentativamente se podrán ir programando las celebraciones a partir de la segunda quincena del mes de agosto".



En tanto a los sacramentos se suspende la celebración, así como la de bodas y demás celebraciones. Asimismo, anunció que quedan suspendida la colecta por los sacerdotes enfermos y aquella en favor de la Universidad Pontificia de México, así como la colecta del diezmo no se realizará este año en la modalidad de sorteo.



Pidió no hacer rifas a nivel parroquial, rectoría, comunidades y durante este tiempo el periódico diocesano continuará siendo digital. Además, quedan pendientes las colectas para los Santos Lugares, el Seminario y el Óbolo de San Pedro.