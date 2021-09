Diócesis de Orizaba tocará campanas en señal de duelo por despenalización del aborto

Al igual que otras parroquias y rectorías del Estado, las de la Diócesis de Orizaba, doblarán las campanas en señal de duelo por los atentados contra la vida de todo ser humano, incluso desde que está en el vientre de su madre.



De acuerdo a las autoridades diocesanas, el lunes 20 de septiembre a las 12:00 horas en todas las iglesias de la provincia eclesiástica de Xalapa, acordaron doblar las campanas como un signo de duelo.



Explicaron que se tocan así cuando fallece una persona y ese día se hará en señal de duelo por los atentados que se dan contra la vida del ser humano que no ha nacido, los eventos de violencia que se presenta en la entidad.



Dejaron en claro que todo atentado contra la vida conmueve y llama a reconocer y defender este valor y derecho fundamental.



De igual forma explicaron que efectúan estás acciones con signo para iniciar varias propuestas, que tienen como objetivo promover la defensa de la dignidad de la mujer y de la vida en nuestro estado.



Inclusive, apuntaron que no es una lucha sólo contra el aborto, sino contra todo lo que atenta contra la dignidad del ser humano que no ha nacido, la mujer, los jóvenes.



El llamado, destacaron, es a promover el valor inalienable de la vida, pues dijeron que no se puede atentar contra este derecho fundamental argumentando otros derechos que pueden ser secundarios.