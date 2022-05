Diócesis de Tuxpan llama a construir un mejor futuro y terminar con actual crisis de esperanza

La sociedad enfrenta una crisis de esperanza, para muchos el presente ha cerrado las puertas del futuro y no hay nada que esperar, señaló Adrián Sosa Hernández, integrante de la pastoral de comunicación de la Diócesis de Tuxpan.Lo anterior tiene como resultados que el número de suicidios, asesinatos y masacres dentro y fuera del país que hacen ver que: “Tenemos cosas para vivir, pero no tenemos ganas de vivir”, dijo Sosa Hernández.“La nada, la desesperanza y la desesperación terminan por quitar el sentido de la vida y las ganas de vivir. El hombre actual sabe y tiene, pero no espera, se siente encerrado en sus propios límites”, recalcó.En este contexto, indicó que la esperanza en el futuro es la alegría y el sentido del presente. “Lo que esperamos ilumina el momento presente. La fiesta de la Ascensión es una llamada al futuro. Y porque creemos en el futuro, nos empuja a trabajar en el presente, a transformarlo, a humanizarlo. Vivamos mirando y esperando el futuro absoluto para que no falte el ánimo y el coraje. El profeta nos recuerda: Su fuerza está en la esperanza. Sembremos esperanza”, concluyó.