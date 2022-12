Diócesis de Tuxpan recuerda celebrar el “Nacimiento de la fe” durante la Navidad

A unas horas de la Noche Buena la Iglesia católica invitó a sus feligreses a reflexionar el significado de esta especial fecha, ya que se distorsiona con la mercadotecnia que incita a comercializar lo material.La esencia de la Navidad no son las fiestas, regalos y piñatas sino la celebración de un nacimiento que convoca a la fe, esperanza y caridad, en cuyo marco deben ser las convivencias con los seres queridos, señaló Claudia Elizabeth Pérez de la Cruz, coordinadora de la Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Tuxpan.“Nos preparamos para el nacimiento del Salvador, nuestra esperanza se fija en esa llegada. Si Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón, démosle la oportunidad de que habite en nosotros”, indicó.Abundó que la Navidad no es más que una fiesta de renovación, ya que Cristo no reconstruye un palacio cualquiera.“Saber que Jesús está todo el tiempo, pacientemente, que le abramos el corazón, es desgarrador. No tengamos miedo de abrírselo. Las posadas, como recta final del Adviento, nos ayuden a prepararnos para la Navidad, que es creer en el amor y a abrirnos a la esperanza de que las tinieblas nunca vencerán a la luz de Jesús”, concluyó.