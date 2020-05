Diócesis de Veracruz continúa con servicios religiosos a través de redes sociales

Desde el inicio de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se suspendieron todos los servicios religiosos, no obstante, se mantienen realizaron bendiciones y misas a través de las redes sociales, en la caso de los rezos y los novenarios también se hacen de manera virtual.



El vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Díaz Mendoza, señaló que la feligresía se ha encargado de pedir, a través de las transmisiones que realizan, por las personas que fallecen y de esta manera se ora por ellos en el canal de YouTube de la Catedral de Veracruz.



"Nosotros hacemos el novenario en la Eucaristía vía redes sociales, igual alguna persona que nos dicen que alguien acaba de morir, bueno, le decimos 'nos unimos a ti', ante la circunstancias no podemos hacernos presentes pero garantizamos la oración, la comunión de esa manera de la solidaridad, de la fe".



Indicó que también se ha pedido a los católicos a que se mantengan en casa, por ello, han acercado a través de Internet las celebraciones de eucaristía.



"Tenemos que ser el ejemplo, de no salir a reuniones. Tenemos un programa en YouTube a las 9 de la noche, le llamamos mesa con los sacerdotes, ahí damos un celular y la gente nos manda las intenciones de acción de gracias, de difuntos, novenarios, hemos hecho varios novenarios a través de YouTube que la gente nos contacta en directo y ahí con gusto hacemos la celebración".



El también párroco de la Catedral de Veracruz "Nuestra Señora de la Asunción" indicó que las misas públicas siguen suspendidas y conforme se vaya levantando la contingencia, se informará a los feligreses la forma en que se retomarían las actividades religiosas.