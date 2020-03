Diócesis de Veracruz Puerto no decide aún si suspende celebraciones de Semana Santa

La Diócesis de Veracruz aún no determina si habrá la suspensión de las actividades religiosas de Semana Santa debido a las restricciones recomendadas por el COVID-19, señaló el vocero, Víctor Díaz Mendoza.



Señaló que dependiendo de cómo avancen las etapas se determinará de qué manera será la celebración de la semana mayor.



"Lo de Semana Santa llegará el momento en que se vean las circunstancias y ver las normas que se van dando, en qué fase andamos y a partir de ahí se determinará la manera de cómo se va a celebrar la semana Santa, todavía no tenemos comunicado".



En tanto, en las parroquias de Veracruz se están realizando las misas a puerta cerrada y se transmiten en redes sociales; no obstante, los templos se mantienen abiertos para oración y sin que se reúnan un número mayor de personas.



Díaz Mendoza, reiteró que se ha hecho el llamado a los feligreses a que extremen precauciones y atiendan las recomendaciones de la Secretaría de Salud.



"Estamos haciendo de manera privada las celebraciones litúrgicas. Realizar aquellas cosas de prevención: evitar el saludo, lavarnos las manos. Cuestiones tan elementales, tan sencillas que nos van a librar de un gran problema del contagio. La gente teme y otros son apáticos".



La Diócesis de Veracruz, señala que se evalúa la forma en que se pueda apoyar en el momento de que la emergencia por contagio comunitario sea mayor.