Diócesis de Veracruz Puerto seguirá precavida contra COVID

El obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, afirmó que si bien no se han registrado casos de sacerdotes contagiados de COVID-19 desde hace dos meses, se mantendrán las medidas sanitarias en los templos con el aforo reducido al 75 por ciento."No ha habido contagios. Sin contagios llevamos como dos meses o tres", indicó.Resaltó la gran participación de los feligreses en las actividades religiosas de la Semana Santa, principalmente el Viacrucis, asimismo reconoció que la misma población es responsable y atiende las recomendaciones para evitar contagios."Vamos a seguir con la medida hasta que las autoridades nos digan lo contrario. El aforo también está siendo limitado. Las mismas personas se cuidan de no estar aglomeradas sobre todo en las iglesias", dijo.El Obispo señaló que los católicos tienen sed de vivir los momentos espirituales que ofrece la iglesia y que por las condiciones de la pandemia se suspendieron y que se están regularizando."Ya se empieza a ver la participación más amplia. Veo mucha sed de vivir estos momentos espirituales que llenan la vida de las personas y lo que más me gustó es que vi de todo, niños, adultos, ancianos e incluso enfermos".En caso de la Diócesis de Veracruz, se registró el fallecimiento de 2 párroco por Coronavirus, el Vocero de la iglesia en enero del año pasado y uno más a principios de este 2022.