Diócesis Orizaba critica estrategias fallidas de seguridad en gobierno de López Obrador

Los más de 120 mil muertos durante este gobierno y el número creciente de desaparecidos evidencian que la estrategia de seguridad de las autoridades presididas por Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado, consideró el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez."Cómo ya lo han dicho los obispos en su reciente mensaje al pueblo de Dios por los acontecimientos trágicos de los últimos días, parece ser que la estrategia no está funcionando. Más de 120 mil muertos sin contar las personas desaparecidas, demuestran que no se ha reducido la violencia en nuestro país", precisóEn ese sentido dijo que, de modo respetuoso, se ha solicitado a las autoridades revisar las estrategias de una manera conjunta, creando una sinergia empezando por los gobiernos en sus distintos niveles y las instituciones de seguridad.Como iglesia, acotó, se quieren sumar y sería una buena estrategia que los medios de comunicación, las escuelas, ayuden a promover una cultura de la paz."Se pide que también se ejerza la ley con respecto a los Derechos Humanos, pero para evitar la impunidad, para evitar que se sigan cometiendo los distintos delitos que están afectando en nuestras comunidades".