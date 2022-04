Diócesis Orizaba defiende freno al cierre del programa Escuelas de Tiempo Completo

La decisión de una jueza para frenar el cierre del programa Escuelas de Tiempo Completo confirma lo que la opinión pública expresó sobre que no hay necesidad de desaparecer programas que ayudan a diversos aspectos como la educación, la salud y otros, así lo afirmó el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez."Como sabemos, las Escuelas de Tiempo Completo son necesarias para una educación más integral y también para ayudar al buen desarrollo de los niños y su actividad pedagógica. Por eso hay que reconocer la sensatez en esta orden dictada por una jueza correspondiente a este tema", dijo.Es de recordar que, debido a que las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra no prevén horas adicionales de clase ni servicios de alimentación, la Jueza Séptima del Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó detener la operación del programa por ser violatorio de los derechos a la educación de niñas, niños y adolescentes.Esta decisión es resultado de una demanda de amparo presentada el 22 de marzo pasado por “Aprender Primero”, brazo jurídico de la Organización Civil “Mexicanos Primero”.En ese sentido, el sacerdote apuntó que las futuras generaciones deben de ser prioridad en cualquier gobierno."Todo lo que abone al desarrollo infantil debe de ser protegido, resguardado incluso fortalecido, no vulnerado. Así que ojalá este tipo de medidas sean soportadas por los distintos niveles de gobierno para ayudar a la buena educación de los niños", concluyo el vocero diocesano.