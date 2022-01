Así como acceden a otro tipo de vacunas, según lo manifestado en otros países, los niños deberían poder acceder al cuadro básico de vacunas contra el COVID-19, pues necesitan protegerse de la realidad de contagios que se están dando en su convivencia dentro de las escuelas. Así lo consideró el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez."Para nosotros los cristianos toda vida humana vale, no se puede menospreciar si son pocas o muchas muertes por coronavirus", dijo.Agregó que en esta época, donde se tiene conocimiento de casos de niños hospitalizados, aparte de evaluar la asistencia o no a clases presenciales, también se debería ejercer la solicitud de parte de los padres de familia para que los niños puedan ser vacunados."Y no tengan que estarlo haciendo mediante amparos, como si fuera algo extraordinario o en el caso de los que tienen posibilidades buscando en el extranjero la vacunación de sus niños", finalizó.