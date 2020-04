Dios es el único que tiene la solución al COVID-19: Evangélicos de Orizaba

En rueda de prensa, ministros de cultos evangélicos agrupados en el Consejo de Pastores Amigos en el Ministerio (COPAM), en la zona de Orizaba, exhortaron a la población a tener fe para superar esta etapa tan difícil que se vive en la zona y en todo el mundo por el COVID-19.



Ángel Aburto Valencia, presidente del COPAM, indicó que la gente está muy preocupada porque hay un “bombardeo” de mensajes, los cuales en su mayoría carecen de veracidad, por ello la autoridad ha hecho la recomendación de sólo atender la información oficial.



Agregó que preocuparse sólo daña la salud, pues genera que bajen las defensas pero la gente también se preocupa porque no tiene fe en Dios, ya no cree en él.



Incluso, señaló, la fe es tomada como locura en todo el mundo y si él, por ejemplo, dijera que la enfermedad del COVID-19 se va a secar en nombre de Jesús, la gente sólo diría que está loco.



No obstante, remarcó, “Dios es el único que tiene la solución para exterminar esta pandemia o cualquier plaga mundial” y en las propias Escrituras se señala que él dio autoridad a quienes oren en su nombre para echar a espíritus inmundos y acabar con cualquier plaga.



Reconoció que no es fácil tener fe pero se debe confiar en el Señor, lo que no implica que no se atiendan a la vez las recomendaciones de las autoridades, como lavarse las manos de manera frecuente y mantener la sana distancia.