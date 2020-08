Diputada acusa anomalías en millonaria obra carretera, en Martínez de la Torre

La obra carretera Manantiales-Balsas de Agua del municipio de Martínez de la Torre ya presenta graves anomalías a tan sólo 5 meses de haber concluido los trabajos de conservación en 13.9 kilómetros.



La obra estuvo a cargo del Centro SCT-Veracruz y el costo fue cercano a los 14 millones de pesos, dijo la diputada local por el PAN, María de Jesús Martínez Díaz, quien adelantó que en estos días hará un recorrido por el tramo carretero Almanza-Palmarcillo, en donde hay indicios de que también presenta irregularidades.



Señaló que al hacer un recorrido por la obra pudo constatar que los trabajos de bacheo quedaron inconclusos, no hay señalética, las vieletas colocadas se están despegando del pavimento, hay tramos en donde fue necesario levantar el asfalto y no se colocó la nueva carpeta asfáltica, falta pintado de rayas en gran parte del tramo y las pocas que pintaron ya se están borrando.



Agregó que habitantes de la región en días pasados manifestaron su inconformidad, por lo que hizo un recorrido y constató que el malestar está justificado, “tienen toda la razón en quejarse por los malos trabajos realizados por la SCT”.



Enfatizó que elaboró un reporte sobre las irregularidades detectadas en el tramo carretero que enviará al director del Centro SCT-Veracruz, José Adalberto Vega para que dé atención prioritaria.



“No es justo que no se estén cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas que se estipulan en los contratos, cada Obra de la SCT tiene a cargo un Supervisor y un Residente de Obra, que se encargan de supervisar, no es posible que no se den cuenta y no informen lo que está pasando con dicha obra, pareciera que le están ocultando información al director”.