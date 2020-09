Diputada acusa que pretenden eliminar subsidio para Escuelas de Tiempo Completo

Los diputados federales tienen hasta el 15 de diciembre para aprobar el paquete económico 2021 del Gobierno Federal, pero hay subsidios que no aparecen, como el que se destina al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) y de ser eliminado, al menos más de 67 mil niños veracruzanos quedan fuera del recurso.



Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación no fue incluido el subsidio para instituciones educativas que pertenecen al Programa de Escuelas de Tiempo Completo y en Veracruz son mil 64 planteles que quedarían sin este subsidio, con ello son 67 mil 445 alumnos fuera de este beneficio.



De acuerdo con la diputada federal, Azucena Rodríguez Zamora, esto afectará a padres de familia que preferían que sus hijos se ocuparan con clases extracurriculares, esto por motivos laborales ya que les permite que en el tiempo que no podrían ir por sus hijos ellos pueden estar ocupados.



Como legisladora, representante de la fracción del PRD, Azucena Rodríguez dijo que se realizó el exhorto al gobierno federal para que explique por qué pretende eliminar el presupuesto del programa de PETC y hacia donde se dirigirán estos recursos públicos.



Son 5 mil 100 millones de pesos que se distribuían en 27 mil escuelas del país, de estas 19 mil correspondían a escuelas rurales.



Este presupuesto que fue aun asignado el año pasado, hoy se presentó en ceros y siendo que este programa tiene reglas de operación, se debe analizar minuciosamente porque se pretende eliminar el presupuesto y se está olvidando que los padres de familia contaban con un apoyo para la atención a sus hijos, principalmente por la alimentación.



El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación debe ser analizado por los diputados federal y será hasta el 15 de diciembre la fecha límite para dar su votación al paquete económico del próximo ejercicio.