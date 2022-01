Diputada arremete contra multas en Orizaba por no usar cubrebocas

La diputada federal Dulce María Corina Villegas Guarneros, dijo que presentará al pleno del Congreso de la Unión un exhorto para que se respete la ley en Orizaba, pues aplicar a la población una multa por no usar cubrebocas es ilegal.Explicó que aunque la decisión se haya tomado por acuerdo de Cabildo, la Ley General de Salud establece en su artículo cuarto que solamente el Consejo de Salubridad General tiene facultad para emitir disposiciones de carácter general y obligatorias en el país.Aunado a ello, el artículo cuarto de la Constitución Política, párrafo cuarto y el artículo 73, fracción decimosexta, establecen quién es la autoridad competente en la materia.La diputada comentó que el Cabildo no puede establecer normas o reglamentos de carácter sanitario, mucho menos si van en contra de lo que establece la Carta Magna.Por ello, dio a conocer que buscará que desde el Congreso se haga un exhorto para que no se apliquen medidas represivas que violenten los derechos humanos.Villegas Guarneros invitó al alcalde Juan Manuel Diez Francos a buscar opciones informativas para generar conciencia en la población sobre la importancia de usar cubrebocas pero no se pueden imponer multas ni restricciones.