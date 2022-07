Diputada cuestiona falta de casas de cuidado en Veracruz para personas con discapacidad

La diputada local panista, Monserrat Ortega Ruiz, cuestionó que en el Estado de Veracruz no se cuenten con casas de cuidado diario para personas con discapacidad, ni refugios municipales para la atención a las mujeres víctimas de violencia.En conferencia de prensa, recordó que la legislación local obliga a las autoridades gubernamentales a asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a la asistencia del Estado, incluyendo estos lugares para su cuidado, pero actualmente no se cuenta con alguno."La Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad señala que, para garantizar su plena incorporación a todas las acciones y programas, las autoridades deben asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a la asistencia del Estado, incluidos los de servicios de cuidados temporales adecuados", expresó.Acompañada por el presidente, Federico Salomón Molina, e integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) del blanquiazul, denunció también que hoy se ejerce un tipo de violencia contra las mujeres con "alcances son terribles", particularmente para quienes se dedican al cuidado de sus hijos."Las mujeres cuidadoras viven una violencia silenciosa, sistemática y con alcances tan terribles como es la muerte y el abandono. Las mujeres que se dedican al trabajo no remunerado de los hogares y a las cuidadoras de personas en situación de discapacidad son violentadas y discriminadas", aseveró Ortega Ruiz.Recordó que Veracruz es la tercera entidad con mayor brecha de género del tiempo promedio dedicado al trabajo no remunerado de los hogares, lo que les genera sobrecarga de trabajo y con ello, el abandono del que son víctima por parte del Gobierno, que a su juicio, "ha dejado a nuestras mujeres a su suerte"."Los refugios juegan un papel clave para dar cuenta de la atención que se brinda a las mujeres, a sus hijas e hijos en situación de violencia extrema y son un mecanismo de prevención de los feminicidios, en Veracruz solo existe un Refugio operado por el estado; pero en los municipios no hay Refugios, las mujeres no saben a dónde ir, tampoco hay buena difusión de la ley para que las mujeres conozcan la ruta que deben seguir para sus denuncias", precisó.La integrante del Congreso local, afirmó que en México y Veracruz no se implementan las acciones y políticas que señalan las leyes; ya que se según ella, todos los mecanismos de ayuda y protección de gobierno le fallaron a víctimas como Luz Raquel Padilla, quien pidió auxilio, denunció, evidenció, todo a tiempo, pero nada fue suficiente para evitar su atroz feminicidio."Hoy solo hay 1detenido de 4 presuntos culpables por ACCIÓN, pero faltan todos los que por omisión son responsables. Acción Nacional exige no impunidad para todos aquellos que resulten responsables", mencionó.Enumeró que Veracruz con 36 feminicidios ocupa el tercer lugar a nivel nacional al 31 de mayo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; mientras que el Observatorio Universitario de Violencias de la Universidad Veracruzana (UV), registró en el mismo período, 48 mujeres asesinadas y 267 mujeres desaparecidas.Monserrat Ortega Ruiz apuntó que desde el PAN exigen al Gobierno de Veracruz que haga su trabajo y que implemente los protocolos de prevención y atención que señalan las leyes, "que deje de revictimizar a las mujeres en situación de violencia y que deje de dar cuentas maquilladas, mentirosas y falsas, como si la vida de una mujer no valiera nada. #NiUnaMás".