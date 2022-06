Diputada culpa al pasado por violencia en Álamo; critican su “discursito barato”

La ola de violencia que sacude al municipio de Álamo Temapache, en el norte del Estado, pone en jaque a las autoridades, sin que se haya logrado la captura de los presuntos responsables de recientes asesinatos, ante lo cual la sociedad exige resultados inmediatos.El suceso más reciente ocurrió la noche del lunes, cuando fueron asesinados a balazos el comprador de cítricos Máximo Vega García y su pareja sentimental, Janeth Cruz, cuando ambos arribaban al domicilio de ella, en la colonia Benito Juárez.La diputada local por el IV Distrito, con cabecera en esta ciudad, Elizabeth Cervantes de la Cruz, emitió un comunicado al respecto, en el que condenó el doble homicidio.“Ante la situación actual, es necesario reforzar las acciones y fortalecer las políticas públicas que en materia de seguridad el Gobierno Federal y Estatal han desplegado en la zona norte”, señaló, para lo cual convocó la participación del Gobierno Municipal que encabeza Blanca Lilia Arrieta Pardo, emanada del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)La legisladora, también de MORENA, atajó, sin embargo, que se trata de una problemática heredada desde décadas pasadas.Las reacciones de varios ciudadanos ante la publicación no se hicieron esperar y criticaron acremente a la diputada en redes sociales, señalando que deje de echar la culpa al pasado.“Se le ha olvidado que usted es parte de administraciones pasadas, a las que condena enérgicamente y no ha hecho nada de nada”, refirió Ana Bertha Coronel Yáñez, residente del municipio.Se trata de puro “Bla, bla, bla, bla”, le espetó a su vez el señor Raymundo Ruiz Barrios, en tanto que Tomás López le contestó que “no basta condenar la violencia, aquellos que tienen el poder deben de intervenir y actuar para detenerla, podrían llegar miles o millones de militares pero si no les permiten detener a los delincuentes y sólo se quedan cruzados de brazos y hasta saludarlos, nunca se podrá pacificar el país, o por lo menos Álamo”.Asimismo, Herberth Saint lamentó que, como representante del Distrito ante el Congreso del Estado, la Diputada se limite a condenar, mientras que lo que la ciudadanía exige es que se haga justicia. “Esos escritos sólo sirven para 2 cosas: para nada y para nada”, dijo.A su vez, Ricardo Lindsey Rodríguez demandó a Elizabeth Cervantes que haga algo al respecto y gestione la presencia de la Guardia Nacional y de la Marina, pues la Fuerza Civil ha perdido la confianza de la sociedad, añadió.“Eso es una burla, tanta violencia, tanta inseguridad y tantas muertes y piensa que con un discursito barato mal escrito solucionará el problema. Ahora quiere utilizar el dolor generado por la violencia para proyectarse como candidata. no tiene vergüenza, mejor que renuncie”, le escribió Luis Argüelles.Asimismo, el señor Juan de la Cruz abundó que redactar condenas no resuelve nada. “Ni la Alcalde, ni el Gobernador hacen algo, deben de invertir más en seguridad, más elementos mejores pagados y bien equipados, siempre pasa que los delincuentes están mejor armados que la misma policía. Como diputada haz algo, sólo para tomarse foto es muy buena al igual que la Alcalde”, expuso.“No se trata sólo de condenar. Los alamenses ya están hasta la m… de tantas promesas; sólo se echan la bolita unos a otros, los asesinatos van a la orden del día y nadie vio nada, todo queda impune. Exigimos solución”, escribió a su vez Cecilia Ricaño.Otros ciudadanos, como Angélica Santes y Omar Martínez, demandaron acciones del “gobierno de abrazos y no balazos”, con una política que deja mucho que desear y que “ya tiene harta a la ciudadanía”, lo que no se resolverá con simples pronunciamientos, recalcaron.“Vivimos en una ciudad donde día a día gente sale de sus casas sin una garantía de volver a ellas. Es muy triste y a la vez da coraje que tenga que ser alguien reconocido el que murió para que vean la situación que se vive en Álamo”, subrayó a su vez el señor Mario Álvaro.Cabe mencionar que varias de las reacciones fueron planteadas en la cuenta personal en Facebook de la diputada Elizabeth Cervantes pero a ninguno de los comentarios les ha dado contestación.