Diputada da informe y función de autocinema, en Veracruz puerto

La diputada Anilú Ingram Vallines dio a los asientes a su segundo informe de gobierno una función de autocinema.



Resaltó que esta medida es procurando las recomendaciones de la secretaria de salud ante la contingencia sanitaria.



En entrevista antes de su informe de resultados, la legisladora dijo ser la diputada más productiva de la cámara, contando con más números de iniciativas aprobadas en comparación a sus 36 homólogos veracruzanos.



Al cuestionarle el porqué de haber votado en contra de las vacunas contra el coronavirus, señaló que se debió a que en el dictamen el grupo mayoritario no quiso establecer que ese recurso iba para la vacuna del COVID 19, aseguró que al final, el dinero se fue a la tesorería del gobierno para gasto corriente y no para la vacuna.



Al evento asistieron 150 vehículos con sus respectivas familias para la función de una película de corte familiar.



“Urgía una reforma anti-acoso callejero, y ya la presenté, está en proceso de su aprobación y consiste en que denuncies y el hombre que te violentó en las calles pague por eso. La idea no es llenar las cárceles de hombres, la idea es que lo dejen de hacer, para estar seguras y libres en las calles”, dijo.



Por lo anterior, mencionó que ha impulsado que el delito de feminicidio sea homologado a nivel nacional, para evitar discrepancias; también mencionó que presentó una reforma que, obliga a la Federación y a los estados a dar presupuesto a las alertas de violencia de género, para que los municipios tengan el recurso para aplicar todas las medidas integrales.