Diputada de MORENA aboga por panistas; pide liberar a Exalcalde de Actopan

La diputada federal de MORENA, Claudia Tello Espinosa, exhortó a sus homólogos de Veracruz a respetar la ley, las instituciones y que no olviden que la Cuarta Transformación es ética y moral por lo que cuestionó “¿qué sucede en Veracruz con tanto escándalo?”.



Esto en referencia a los casos del exalcalde y la exsíndica de Actopan, José Paulino Domínguez y Lucero Jazmín Palmeros, quienes fueron separados del cargo y detenidos, y por la jubilación forzosa de los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, quienes con amparos buscan regresar al cargo.



Sobre el caso de Actopan, afirmó que existe una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena liberar y reinstalar al Presidente Municipal y a la Síndica.



“Así también la Sala Regional determinó que recobren su libertad, toda vez que no hay elementos sólidos que los incriminen”.





Mientras que en el caso de los magistrados amparados que ganaron la suspensión de su jubilación forzosa y hasta un Juzgado de Distrito ordenó al Congreso del Estado reinstalarlos para el periodo que les falta, la Diputada comentó que “son temas que dejan mucho que desear”.



La legisladora aseveró que los diputados locales de MORENA deben cuidar el fondo y la forma y dar a la ciudadanía la certeza de estar haciendo bien la tarea.



“Nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador es el primero en respetar las determinaciones judiciales. ¿Qué sucede en nuestro querido Estado de Veracruz con tanto escándalo? Exhorto a respetar la ley y las instituciones. Esta Cuarta Transformación, también es ética y moral, que no se nos olvide que tenemos que cumplir cabalmente a la población”.