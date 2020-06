Diputada de MORENA se retracta de iniciativa para callar a compañeros en Congreso

Afirmando que su intención “nunca fue la de callar las voces” de sus compañeros, la diputada local de MORENA, Cristina Alarcón Gutiérrez, retiró su iniciativa que impedía el uso de la voz a legisladores que, durante la discusión de algún asunto, “difamaran, calumniaran u ofendieran” a alguno de sus homólogos.La Legisladora envió un oficio a la presidenta de la comisión permanente de Gobernación, Adriana Paola Linares Capitanachi, quitando su propuesta de modificación al reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.“Me dirijo a usted para solicitar el retiro de la propuesta en los términos presentados”, expuso Alarcón Gutiérrez.En su propuesta, la morenista planteaba que el legislador que incurriera en una difamación debía disculparse en caso de ser llamado al orden por el presidente de la Mesa Directiva o el de la Permanente.Sin embargo, en caso de no atender el requerimiento, las expresiones tendrían que ser insertadas íntegramente en acta circunstanciada de hechos y ya no se le concedería el uso de la palabra, en ninguna circunstancia, por el resto de la discusión del asunto objeto de debate.El proyecto también buscaba reformar la fracción IV del artículo 20 de dicho reglamento para que se pueda reclamar el orden no solamente cuando se profieran ofensas contra personas, sino además cuando éstas sean dirigidas a instituciones.“También merecen el absoluto respeto de todas y todos, sin ser la excepción quienes ostentamos una representación popular”.Igualmente proyectaba que se modifique la fracción quinta Bis del artículo 8 para que cuando un diputado o grupo legislativo solicite adherirse a algún exhorto que emita otro de los integrantes del pleno, esta adhesión se incluya tal como sucede con las iniciativas.Finalmente proponía cambiar la fracción octava del mismo artículo, para que se establezca un plazo de al menos 24 horas para que los diputados que soliciten se incluyan en el orden del día, los asuntos a desahogar en alguna sesión lo hagan ante la Junta de Trabajos Legislativos.