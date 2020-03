Diputada de PRD niega recibir “estímulos” de MORENA por apoyarlos en Congreso

La diputada local por el PRD, Brianda Kristel Hernández Topete, rechazó que esté recibiendo “estímulos” de MORENA para votar a favor de dictámenes que impulsan sus homólogos de esa fuerza política.



Ante el anuncio del líder estatal del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores, quien dijo que la legisladora sería citada a rendir cuentas junto con su homóloga Florencia Martínez y que ya tienen abierto un proceso de expulsión, Hernández Topete negó que haya sido informada de esta situación.



“Hasta ahora no he sido convocada para ninguna reunión, respeto la opinión del Presidente del partido, pero bueno, voy a esperar los tiempos, que me llamen y entonces platicar a ver en qué podemos avanzar”.



Subrayó que ella no está votando con los intereses de MORENA, puesto que sus decisiones se basan en los intereses de la ciudadanía.



Hernández Topete negó que tenga línea del PRD en temas ajenos al partido, por ello no ha ido en contra de ningún interés del instituto del Sol Azteca.



“Ningún estímulo ni nada por estilo, simplemente voto con conciencia y pensando en que hago lo que debo de hacer y lo voy a seguir haciendo”.



Rechazó que el dirigente estatal la haya llamado a ella o a la diputada Florencia Martínez Rivera, aunque así lo aseguró en dos ocasiones ante los medios de comunicación.



La legisladora argumentó que ella milita en esta fuerza política desde que tenía 15 años, siendo consejera, delegada y ahora como diputada local.