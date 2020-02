La diputada presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Adriana Linares Capitanachi, justificó la propuesta de cambiar la tipificación de “feminicidio” en el Código Penal federal para establecerlo como “homicidio agravado”, pues aseguró que se seguirá investigando con perspectiva de género y con todas las agravantes.



No obstante, destacó no saber si la reforma que impulsa la Fiscalía General de la República va a prosperar o no, pues todavía queda por ser presentada y se desconoce si contendrá tal disposición.



