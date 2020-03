Diputada demanda que PEMEX resuelva a trabajadores despedidos en sur de Veracruz

La diputada federal Tania Cruz Santos acompañó a petroleros que se mantienen en protesta en Coatzacoalcos desde hace casi un mes por haber sido despedidos de forma injustificada y solicitó a las autoridades pertinentes su pronta reinstalación.



Recordó que el pasado 18 de marzo metió un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para resolver el tema, sin embargo, lamentó que por la contingencia nacional del COVID-19 el procedimiento no ha sido turnado a la comisión de energía para dictaminarlo.



"Vengo a decirlo abiertamente a quien le llegue la información, a quien le llegue el mensaje que necesitamos respuesta inmediata de parte de las autoridades de PEMEX. Los compañeros no pueden seguir aquí exponiéndose con la contingencia que hay. Detrás de ellos hay familias y es una de las preocupaciones", afirmó.



Lamentó que pese a la visita de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle no se ha resuelto nada, pero agregó que unirán esfuerzos para resolver la situación.



