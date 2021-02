Diputada Federal de MORENA por Coatepec renuncia a precandidatura

La diputada federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) por el Distrito 9 con cabecera en Coatepec, Carmen Mora García, renunció a la precandidatura por el mismo cargo para el proceso interno de selección.



A través de su página de Facebook, la legisladora informó que decidió no participar en la contienda para la selección de candidatos a diputados federales, esto para abonar a la unidad.



Asimismo, Mora García pidió a quienes se encuentran aún en la contienda, poner por encima de todo el proyecto de la Cuarta Transformación.



“He decidido no participar en la contienda interna para la selección de candidatos a diputados federales de mi partido MORENA para abonar a la unidad. A los que siguen en la misma, les pido pongan por encima de todo el proyecto de la Cuarta Transformación”.



“A todos mis compañeros legisladores que me apoyaron para que me inscribiera en este proceso interno, les doy las gracias por sus muestras de apoyo incondicional”.



“Estoy segura que quien resulte representante de MORENA en esta contienda interna será electo por el pueblo y el mismo pueblo lo apoyará para que se sigan realizando todos los cambios que los mexicanos necesitamos”, señaló.



Además, agregó que, por el momento, continuará con su labor legislativa y en los meses que faltan para concluir su encargo, votará con la libertad y convicción en beneficio de México.



“Por el momento seguiré legislando en beneficio de México y en estos meses que faltan por concluir mi encargo como legisladora, votaré con la libertad y convicción en beneficio de México”.