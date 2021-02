Diputada federal de Orizaba pide confiar en vacuna antiCOVID

Debido a que se conoce que hay adultos mayores que están rechazando vacunarse por temor a una posible reacción de la vacuna, la diputada Corina Villegas Guarneros pidió a este sector informarse y no tener miedo, pues la intención es que estén más protegidos.



Explicó que la vacuna genera una reacción como cualquier otra, como lo hace también la de la influenza, en donde a algunos no les pasa nada y otros resiente una gripe muy fuerte.



Mencionó que cualquier sustancia que ingresa al organismo provoca una reacción, pero el beneficio es mayor, pues podrán estar protegidos.



Comentó que actualmente personal de la Secretaría de Bienestar está recorriendo los municipios para dialogar con los adultos mayores y darles información sobre los beneficios de la vacuna.



La diputada recordó que esta enfermedad sigue ocasionando muchas muertes y por ejemplo en los alrededores de donde vive sabe que han fallecido al menos 11 personas.



Pidió a la población en general no compartir rumores o mensajes que no tienen fundamento y en donde se habla que una persona murió después de vacunarse pero ni siquiera fue en el país y no se sabe si realmente fue cierto o hubo algunas otras situaciones.



Asimismo, invitó a los alcaldes a evitar que en sus municipios se lleven a cabo actividades masivas que puedan propiciar más contagios entre la población.