Diputada juvenil impulsa empoderamiento de mujeres en zonas rurales de Veracruz

Con el fin de visibilizar y empoderar a las mujeres de la zona rural del estado de Veracruz, la diputada juvenil Diana Campos elaboró una iniciativa para que, en caso de aprobarse, se obligue al Gobierno del Estado a establecer en 180 días políticas públicas enfocadas en este sector.La iniciativa fue retomada por la legisladora local Anilú Ingram Vallines y ya fue turnada a las Comisiones Permanentes de Educación y Cultura y para la Igualdad de Género.En entrevista, la diputada juvenil por Veracruz y Nuevo León indicó que además del apoyo a las mujeres, se busca incluir el desarrollo sustentable en zonas rurales, donde las féminas tienen un papel importante en las labores de agricultura.“Sobre todo que se hagan las acciones afirmativas pertinentes para empoderarlas en el sistema educativo y que englobe la pluriculturalidad y la interculturalidad de la zona y se fomenten sus derechos económicos, sociales, ambientales, culturales, civiles y políticos que en esa zona muchas mujeres desconocen como ejercer sus derechos”, sostiene.La Diputada juvenil expuso que la iniciativa va enfocada a las 19 mil 500 zonas rurales del Estado, así como a personas de grupos minoritarios como los afrodescendientes.Además de legislar en favor de garantizar el derecho a la educación de los grupos vulnerables de las zonas rurales, también, acotó, se pretende fomentar la participación de las juventudes veracruzanas dentro de la esfera política y social.Indicó que, tras ser retomada su iniciativa, espera que no se quede en la “congeladora”, de ahí que sea necesaria su difusión.En ese sentido, sostuvo que la diputada priista Anilú Ingram Vallines ha mostrado gran interés en sus intenciones aunque reconoce que no depende de ella si se aprueba o no.“En caso de que llegara a ser un resultado desfavorable que no lo aprueben las comisiones, ya tengo un plan B para seguirle dando este camino a las mujeres rurales”, dijo.Agregó que espera que este tipo de acciones puedan servir a otros jóvenes para involucrarse en los temas necesarios para el Estado pero que a su vez se les otorguen las herramientas necesarias para ello “porque hoy en día nosotros somos los que padecemos el rezago social, todo lo que pasa en el Estado siempre nos pega a los jóvenes”.