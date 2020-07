Después de haber recibido múltiples amenazas por un video que subió a la red social Tik Tok, la diputada federal, Nayeli Salvatori Bojalil, realizó una transmisión en vivo desde su página de Facebook con el motivo de explicar sus razones por las que no pedirá disculpas, pues se trataba de un reto al que se sumó y no faltaba al respeto a ningún lábaro patrio.



En dicha transmisión, Salvatori Bojalil, indicó que el video fue una respuesta al TikToker “Kunno”, al que policías, médicos, enfermeras, militares y trabajadores de diferentes ocupaciones han dado réplica, por lo que la diputada argumentó:



“Y yo como ciudadana, como ser humano que tiene una vida, casada con la ideología de una política nueva y una política diferente, hice el video y lo hice dentro de las instalaciones de San Lázaro, que por cierto el recinto no sólo es de ustedes sino también es mío porque es de todos los mexicanos”



La secretaria de la comisión de Radio y Televisión dentro de la Cámara de Diputados, recalcó en su transmisión que sabe perfectamente cuando y cuando no se le falta el respeto a los lábaros patrios, pero lamenta que una periodista ataque a otra mujer, pues tras reeditar el video publicado con efectos de sonido de disparos, Salvatori ha recibido múltiples amenazas de muerte.



“En este (video) no le falté el respeto a los lábaros patrios ni al reciento, porque pasé caminando, cuando hay gente que se ha peleado, que ha insultado, cuando hay legisladores que van y se suben en una p**che tribuna a hablar en pro de los mexicanos y a defender sus derechos, se baja de la tribuna, va y les roba… eso si es faltarle el respeto, al reciento y a todo el país”



Entre llantos, la Diputada asegura que la política no es un lugar en el que sienta cómoda y asegura no volver a buscar un cargo público, pues está harta de ser considerada como un objeto que no tiene acceso a los mismos derechos que el resto de la población.



Cabe destacar que la comunicadora fue electa diputada en representación del Distrito 10 de Puebla el primero de septiembre de 2018, cargo que mantendrá hasta el 2021.