Diputada plantea que cuotas de inscripción se paguen “cuando se pueda”

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados prepara un punto de acuerdo para que las inscripciones al ciclo escolar 2020/2021 no se condicione a los padres de familia con el pago de la cooperación voluntaria.



La diputada federal por el Distrito de Coatzacoalcos, Tania Cruz Santos, reconoció que no se pretende quitar a los padres de familia la responsabilidad social de contribuir con el mejoramiento de los planteles.



Sin embargo, reconoció que durante esta emergencia sanitaria a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), muchos padres de familia no tienen la capacidad económica para dar la aportación voluntaria.



“Lo que hacemos es apelar a que no se le condicione a nadie (…) si por alguna razón el padre o madre de familia no cuenta en ese momento con su aportación voluntaria, que le permitan un esquema, al interior de la institución, para permitirle al alumno ingresar al plantel y que el papá cuando tenga la posibilidad, lo haga más adelante”.



La Legisladora federal reconoció que las cuotas o cooperaciones durante las inscripciones en Educación Básica (Preescolar, Primera y Secundaria) es un tema voluntario y es un acuerdo que tienen los padres de familia con las escuelas.



“No estamos diciendo que se quiten, que se eliminen por completo las cuotas, estamos apelando a la sensibilidad de todas las personas porque estamos pasando momentos críticos y difíciles por la pandemia y como ha impactado en la economía de las familias”.



Lo que se busca es que nadie se quede fuera del derecho a la educación, por lo que el tema de las cooperaciones escolares serán acuerdos que se tomen entre padres de familia y las mesas directivas de las escuelas.