Luego de que la diputada federal Corina Villegas manifestara que es ilegal el cobro de multas por no usar cubrebocas en la ciudad de Orizaba, el regidor Antonio Roldán, indicó que esas declaraciones son para buscar reflectores pues no tiene propuestas."Celebró que por fin la diputada haga algo por Orizaba, porque ya van dos gestiones y en ninguna de las dos ha hecho algo por la ciudad. La verdad es que ha sido una diputada muy gris y lejos de que se sume al tema de la prevención como lo es en este momento, se suma a golpear las decisiones del Cabildo".El Edil consideró que la mayoría de las personas están conscientes del uso de cubrebocas para protegerse ellos mismos. "No es un tema político, entonces lo que creo es que ella está buscando el reflector, es subirse a la tribuna porque no tiene ninguna propuesta realmente para Orizaba".